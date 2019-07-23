МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
В документе отмечают, что система безопасности в Персидском заливе должна строиться на основе уважения интересов всех региональных и других вовлеченных сторон во всех сферах.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Министерство иностранных дел РФ разработало новую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
«Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов», - говорится на сайте МИД РФ.
Кроме того, в документе отмечается, что требуется мобилизация общественного мнения мусульманских и других стран на совместное противодействие террористической угрозе.
Также в МИД подчеркивают, что система безопасности в Персидском заливе должна строиться на основе уважения интересов всех региональных и других вовлеченных сторон во всех сферах.