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МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Александра Романовская
22:17 23.07.2019
В документе отмечают, что система безопасности в Персидском заливе должна строиться на основе уважения интересов всех региональных и других вовлеченных сторон во всех сферах.
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министерство иностранных дел РФ разработало новую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

«Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов», - говорится на сайте МИД РФ.

Кроме того, в документе отмечается, что требуется мобилизация общественного мнения мусульманских и других стран на совместное противодействие террористической угрозе.

Также в МИД подчеркивают, что система безопасности в Персидском заливе должна строиться на основе уважения интересов всех региональных и других вовлеченных сторон во всех сферах.

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