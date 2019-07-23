Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Сенат Соединенных Штатов поддержал назначение бывшего министра сухопутных сил Марка Экспера на должность главы Пентагона.

Ранее он был назначен исполняющим обязанности министра обороны вместо Патрика Шанахана, который отказался от продолжения процедуры утверждения его кандидатуры на эту должность в Конгрессе.

Шанахан сменил в должности главу Пентагона Джеймса Мэттиса, который ушел в отставку в декабре прошлого года. Причиной увольнения последнего стали разногласия с американским лидером Дональдом Трампом.

Марк Эспер в 1986 году закончил Военную академию. В 1990–1991 годах в составе 101-й воздушно-десантной дивизии он принимал участие в конфликте в Персидском заливе, за что получил несколько наград.

С 1996 года Эспер работал в аналитическом центре, сенатских комиссиях, торговой палате США, пишет The Washington Post.