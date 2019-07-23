Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга российского бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова намерена снова связать себя узами брака. По информации ряда зарубежных СМИ, ее избранником стал 34-летний греческий миллиардер Ставрос Ниархос III.

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Как сообщили источники изданию Alphafreepress, Ниархос сделал предложение 38-летней Жуковой в день ее рождения, 8 июня, в Нью-Йорке. Пара якобы уже начала готовиться к свадьбе, дата которой пока не назначена.

Роман Абрамович и Дарья Жукова развелись в 2017 году после девяти лет брака. У них двое общих детей - 10-летний сын Аарон-Александр и 6-летняя дочь Лея.

Ставрос Ниархос III - наследник одной из самых известных греческих династий, состояние которой оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Ради романа с Дарьей Жуковой он расстался с моделью Джессикой Харт.