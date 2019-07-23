Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.

«Наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации», - считает Лавров.

Кроме того, министр подчеркнул, что дипломатические отношения с РФ разорвало именно руководство Грузии при Михаиле Саакашвили. Москва же, напротив, никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси.

Также Лавров отметил, что между двумя государствами всегда были тесные экономические отношения.