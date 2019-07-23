Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов в Россию

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) объяснили резкий скачок притока мигрантов в Россию в первом квартале текущего года. По данным ведомства, это произошло из-за того, что Министерство внутренних дел РФ предоставило более полные данные.

Ранее специалисты института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы обнародовали информацию о том, что миграционный прирост с января по апрель этого года составил 98 тысяч человек, что на 40 тысяч больше, чем годом ранее. Таким образом был побит рекорд последних десяти лет.

В ведомстве считают, что увеличение числа мигрантов произошло за счет тех, кто получил в России временную регистрацию. В Росстате пояснили, что с 1 января 2019 года в стране появилась новая форма отчетности перед российскими надзорными органами. Листки прибытия и выбытия заменили на форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ, которая показывает более достоверную картину, пишет РБК.

Поскольку большая часть иностранцев получила временную регистрацию на срок от полугода до года, то по итогам 2019-го ожидается скачок числа мигрантов, которые уедут из России.