Рост инвестиций и приток туристов: Путин оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым 23 июля.

Во время встречи с главой государства Казбек Коков отметил, что социально‑экономическое развитие Кабардино-Балкарии имеет положительную динамику.

Кроме того, во время встречи Коков рассказал Путину о росте инвестиций, расширении производства, увеличении товарооборота и притоке туристов, однако отметил, что регион во многом все еще отстает от среднероссийских показателей. В первую очередь, это низкий уровень заработной платы. Но, по словам Казбека Кокова, для решения этой проблемы уже разработали стратегический план развития.

Владимир Путин подтвердил дальнейшую федеральную поддержку и призвал выстраивать взаимодействие с министерствами для успешной реализации нацпроектов в республике.