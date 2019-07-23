Иванка Трамп «назначила» Бориса Джонсона премьером несуществующей страны

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка оконфузилась во время поздравления Бориса Джонсона с тем, что он станет следующим премьер-министром Великобритании.

Опубликовать поздравительный пост девушка решила на своей странице в Twitter, однако перепутала слова «Kingdom» c «Kingston».

Ошибку Иванка вскоре заметила и исправила, однако пост успели сохранить и растиражировать.

Так, например, скриншот сделал продюсер Кайли Гриффин.

«Сохраню, пока это не удалили. "Соединенный Кингстон"», - написал он.

© kylegriffin1, Twitter

Отметим, что бывший мэр Лондона и экс-глава МИД страны станет премьер-министром 24 июля.