Военному атташе Южной Кореи вручена нота из-за инцидента с российскими самолетами

Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за действий южнокорейских истребителей в отношении российского истребителя в нейтральных водах Японского моря. Об этом заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота», - сказал он.

Во вторник, 23 июля, самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил России впервые провели совместное с Военно-воздушными силами Китая патрулирование в воздушном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. Министерство обороны Южной Кореи обвинило РФ в том, что якобы российская дальняя авиация вторглась в воздушное пространство Кореи, отчего местные ВВС были подняты по тревоге и даже открыли предупредительный огонь.

В российском военном ведомстве это заявление опровергли, отметив, что южнокорейские истребители препятствовали совместному патрулированию стратегических бомбардировщиков России и Китая.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что полет проходил над нейтральными водами, а со стороны самолетов Южной Кореи не было даже предупредительного огня. Кобылаш подчеркнул, что действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство.

«Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено», - отметил Кобылаш.

В настоящий момент все самолеты, выполнявшие патрулирование, вернулись на аэродромы базирования.