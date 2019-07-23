Кличко вызвали в Госбюро расследований Украины
Допрос планируется провести 26 июля.
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Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку на допрос. Он должен явиться в Государственное бюро расследований Украины 26 июля.
Кличко вызвали по делу о земельных махинациях, которое возбудили по заявлению адвоката Марины Париновой.
ГБР проводит расследование сделки на строительство жилого дома на проспекте Победы в столице Украины. ООО «Роялти Тетрабуд» получила для этих целей 0,14 га земли. Кроме того, по данным издания «Страна.ua», начало досудебное расследование по второму заявлению о земельных махинациях Кличко, которое также подала Паринова.