Кличко вызвали в Госбюро расследований Украины

ГБР проводит расследование сделки на строительство жилого дома на проспекте Победы в столице Украины. ООО «Роялти Тетрабуд» получила для этих целей 0,14 га земли. Кроме того, по данным издания «Страна.ua», начало досудебное расследование по второму заявлению о земельных махинациях Кличко, которое также подала Паринова.

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