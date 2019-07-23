«Никто не знал о том, что есть палаточный лагерь»: подробности трагедии в «Холдоми»

В Хабаровском крае 24 июля объявили днем траура - в пожаре, который возник в детском лагере «Холдоми», погибли четыре ребенка.

На пепелище обнаружили обугленные обогреватели, на которых, по словам свидетелей, сушили белье. Однако, обогреватели были не везде, поэтому, как рассказывают дети, в некоторых палатках пользовались тепловыми пушками. Огонь мог вспыхнуть из-за перегрева прибора - по словам очевидцев, накануне кто-то сушил вещи на калорифере.

Дочь Инны и Василия Дьячковых была в эпицентре. Проснулась одной из первых, так как почувствовала запах гари.

«По словам ребенка, именно рядом с ней началось возгорание. Она проснулась и начала будить всех. Трое человек побежали за вожатыми», - рассказала Инна Дьячкова.

На месте происшествия работают криминалисты, а в следственном комитете допрашивают первых фигурантов уголовного дела.

Владельцем фирмы, которой принадлежит детский лагерь «Холдоми», является Виталий Бурлаков, а директором - Максим Кузнецов. Обоих уже допросили следователи.

«В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусматривающего ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наряду с установлением всех причастных к трагедии, следствие даст правовую оценку действиям контрольно-надзорных органов, на которых была возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере», - прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение детально разобраться в причинах трагедии, а также жестко раскритиковал местные власти и проверяющих.

«Губернатор Хабаровского края по фамилии Фургал сказал, что никто и не знал о том, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? А чья обязанность знать? Что это за заявления со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?», - сказал Медведев.

Но по документам проверки в лагере «Холдоми» проходили регулярно. В прошлом году, например, среди этих палаток был начальник Управления МВД по Хабаровскому краю с делегацией. В ходе проверки, согласно бумагам, нарушений не обнаружили. Проверки проходили и в мае и июле 2019-го, нарушений снова не нашли.

«Будет дана оценка в принципе законности организации этого летнего палаточного лагеря на территории этого курорта. Как исполнялось законодательство прав несовершеннолетних на безопасный отдых и оздоровление. Хотя, видя такое, не нужно быть специалистом, чтобы понять: с организацией летнего отдыха в лагере не все гладко. Проходы между палатками узкие, нет плана эвакуации. То есть ни дети, ни взрослые не совсем хорошо понимали, что же им делать. Это предположение подтверждают свидетельства очевидцев», - отметил официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

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Не помогли во время пожара и огнетушители: может, вожатые не успели ими воспользоваться, а может - не умели вовсе.

Напомним, что пожар в палаточном лагере «Холдоми» начался ночью 22 июля. Спасателям звонили в 2:34, а уже в 2:43, согласно информации МЧС, на месте находились расчеты. Однако сразу же на случившееся мало кто среагировал.

Есть сведения о том, что школьники пытались оказывать помощь сверстникам, не дожидаясь поддержки вожатых и сотрудников лагеря. Десятилетний мальчик, например, вывел из огня нескольких девочек, но получил тяжелейшие ожоги и позже умер в больнице.

О пожаре в палаточном лагере «Холдоми» говорят на всех уровнях власти: прежде всего, предлагают ужесточить требования безопасности для детских оздоровительных учреждений.