МО РФ: Южная Корея самопроизвольно установила зону опознавания ПВО

Южнокорейские летчики не в первый раз пытались помешать выполнению задания самолетами дальней авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО. Об этом заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам», - отметил Кобылаш.

Он также отметил, что информация о якобы предупредительном огне со стороны южнокорейских истребителей не соответствует действительности.

«Если бы российские летчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ», - сказал Кобылаш.

По его словам, сегодня утром самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил России впервые провели совместное с Военно-воздушными силами Китая патрулирование в воздушном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. Данное мероприятие выполнено в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации на 2019 год и не направлено против третьих стран.

«Авиагруппа в составе двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс и двух китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила полет по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Действия стратегических бомбардировщиков обеспечивали самолеты истребительной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и "Конг-Джинг-2000"», - отметил командующий.

Он подчеркнул, что на установленном рубеже над акваторией Японского моря российские и китайские летчики перестроились в единый полетный порядок, который представляет собой колонну пар самолетов на удалении 3-4 км друг от друга. При этом экипажи продемонстрировали высокую летную выучку, мастерство и слаженность.

Полет проходил на высотах от 7,5 до 8,5 тысяч метров. Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила 11 часов, а протяженность маршрута - около 9 тысяч километров.

«За время выполнения задания авиационная группа 11 раз сопровождалась истребителями иностранных государств. Непрофессионально повели себя экипажи самолетов Южной Кореи. В районе спорных островов они совершили опасные маневры, пересекая курс авиационной группы и создавая угрозу безопасности полета. В дальнейшем южнокорейские F-16 отстрелили тепловые ловушки и удалились в направлении своих территориальных вод», - сказал Кобылаш.

По его словам, если бы российские и китайские самолеты приближались к границам территориальных вод Республики Корея, то в соответствии с общепринятыми правилами южнокорейские летчики должны были выйти на радиосвязь с российскими экипажами на международной частоте, а также установленными маневрами самолета и сигналами предупредить о возможном нарушении государственной границы в воздушном пространстве.

«Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км», - сказал Кобылаш.

По словам Кобылаша, действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство.

По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота. В настоящее время, успешно выполнив задачу, самолеты ВКС России, принимавшие участие в совместном патрулировании, совершили посадку на аэродромах базирования.