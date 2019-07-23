Ученые рассказали об опасных последствиях пропущенного завтрака

Ученые из Бразилии заявили, что пропуск завтрака - это распространенная привычка среди подростков, и она способствует ожирению и преждевременным проблемам со здоровьем. Речь идет о развитии диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Отказ от завтрака провоцирует ожирение у подростков. Независимо от пола, места жительства и от того, сколько времени подросток уделяет сну», - заявили эпидемиологи.

Дети, которые пропускают утренний прием пищи, быстро привыкают к перекусам по дороге в школу, утверждают ученые. А именно - к фастфуду, встречающемуся по пути. Об этом пишет Medicalxpress.

«Среди всех проанализированных видов поведения, которые связаны с энергетическим балансом, наиболее сильная корреляция наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения», - рассказал профессор Аугусто Сезар Феррейра де Мораес.

Кроме того, большую роль в развитии ожирения у детей играет сидячий образ жизни, рассказали исследователи.