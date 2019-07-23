Дублер Вина Дизеля разбился на съемках девятого «Форсажа»

Каскадер Джо Уоттс разбился во время съемок боевика «Форсаж-9». В этой картине он работал дублером Вина Дизеля.

Каскадер прыгал с балкона. Во время выполнения трюка оборвался страховочный трос. Джо Уоттс приземлился на голову. Его госпитализировали и ввели в искусственную кому.

Невеста двойника Вина Дизеля сообщила, что мужчина находится в стабильном состоянии и за ним наблюдают врачи, передает Daily Mail.