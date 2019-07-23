Внесенные и принятые: какие законы рассмотрели в Госдуме

В Госдуме проходит заключительная пленарная неделя, после нее депутаты отправятся на каникулы. Возможно, именно поэтому сегодня повестка парламентариев была настолько обширной. Десяток законопроектов приняли во втором и третьем чтениях на протяжении четырех часов подряд.

Один из первых пунктов повестки - о статусе добровольцев Дагестана. Этот вопрос обсуждался во время прямой линии с Владимиром Путиным. К главе государства обратились жители Дагестана с просьбой приравнять тех, кто помогал силовым структурам защищать республику от вооруженных бандформирований, к участникам боевых действий с соответствующими выплатами и льготами.

За законопроект о понижении НДС с 20 до 10% на плодово-ягодную продукцию парламентарии проголосовали единогласно. Выгода отечественных производителей может составить до 20 миллиардов рублей, а цены на клубнику, малину и виноград должны снизиться.

Дачная амнистия, которая действовала почти 13 лет, продлена до 1 марта 2021 года. Чтобы в упрощенном порядке зарегистрировать свои постройки на садовых участках, дачникам понадобится только технический план.

Поправки решили внести и в семейный кодекс, касается это в первую очередь записи братьев и сестер в одну школу. Зачастую в больших городах сделать это нереально.

Сегодня же в нижнюю палату внесли законопроект, в соответствии с которым использовать электронную почту в стране смогут только идентифицированные пользователи. Таким образом планируют бороться с анонимными е-mail. По ним, к примеру, распространяют сообщения о ложных угрозах терактов.