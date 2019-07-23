Вездеход с геологами упал в ущелье на Камчатке
Два человека погибли и еще трое получили переломы различной степени тяжести.
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В Камчатском крае в ущелье упал вездеход с геологами, трое человек пострадали, двое погибли. Об этом говорится в пресс-релизе МЧС России, который поступил в распоряжение «Звезды».
«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 метров», - рассказали в ведомстве.
Инцидент случился в 81 километре от населенного пункта Кирганик. Жертвами происшествия стали два человека, еще трое получили переломы разной степени тяжести.
Из Петропавловска-Камчатского на место происшествия были направлены спасатели со спецоборудованием.