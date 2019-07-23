Смертельная угроза: в средней полосе России активизировались гадюки

В средней полосе России стали активными гадюки - уже есть летальные случаи. В Челябинской области мужчина умер в больнице после укуса змеи: у медиков просто не было противоядия.

Эдуарда Боровикова укусила змея, когда он выводил на пастбище жеребца. Хотел защитить коня, но пострадал сам. Вспомнив все инструкции, Эдуард отсосал яд, но это не помогло. Рука распухла, мужчину привезли в районную больницу. Убитая змея была с собой в мешке, чтобы врачи смогли понять, какое нужно противоядие, но его в больнице не оказалось. Спустя 12 часов после укуса мужчина умер.

«Мы не можем купить все-все препараты на свете, это не позволит ни один бюджет», - говорит Владимир Самохвалов, главный врач ЦРБ с. Долгодеревенское.

Медики уверяют, что сделали все возможное. Якобы противоядий в больницах никогда не бывает, их нужно специально заказывать. Вакцину доставили с областного аптечного склада - правда, только на следующий день, когда мужчина уже умер.

«Мы будем проверять, должна была она там находиться или нет. Уже начата проверка и Министерством здравоохранения на предмет, почему ее не было в ЦРБ», - рассказал Константин Семченко, прокурор Сосновского района Челябинской области.

Похожий случай произошел в Ярославской области. Гадюка укусила пенсионерку на огороде, в больнице вакцины тоже не оказалось. Препарат необходимо вводить в первые 10 часов, после он уже не будет действовать. Спустя сутки женщину парализовало.

В этом году гадюка посещает огороды дачников с необыкновенным упорством. Научный сотрудник института Биоорганической химии РАН Владислав Старков говорит, что сейчас как раз их любимая погода - теплая и сырая. Но укусить змея может, только если на нее наступить или делать резкие движения.

Гадюка - самая распространенная в России змея. По статистике, от ее укусов могут умереть два человека из десяти тысяч. Почему не удалось спасти Эдуарда Боровикова из Челябинской области, еще предстоит выяснить. Любителям походов специалисты рекомендуют заботиться самим о своей безопасности: надевать плотную одежду и высокую обувь.