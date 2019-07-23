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Высадка «Черных беретов»: кадры подготовки к Параду ВМФ в Севастополе

Виктория Косогляденко
17:50 23.07.2019
В Севастополе состоялась высадка морского десанта на бронетранспортерах, которая прошла в рамках подготовки к Параду ВМФ.
© Видео: ТРК "Звезда"

Морские пехотинцы отработали морское десантирование в бронетранспортерах.

Согласно легенде учений, морской десант должен был захватить побережье, высадившись с кораблей на бронетранспортерах БТР-82А.

После выхода с корабля машины выстроились в боевой порядок и прямо на ходу открыли огонь по условному противнику.

Основное отличие БТР-82А - 30-миллиметровая пушка 2А72, установленная на башенной пушечно-пулеметной установке. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту. Является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80.

Военно-морской Парад в Севастополе состоится 28 июля. Во время праздника пройдет театрализованное представление, посвященное истории создания Черноморского флота России: разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника, развертывание подводной лодки в район боевых действий, авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием, поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией, уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота, авиационная огневая подготовка высадки десанта.

Также зрители смогут увидеть пролет воздушного пункта управления командира сил высадки, огневое подавление противодесантной обороны противника, бой за высадку морского десанта, авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу, захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале, освобождение захваченного террористами судна, фонтаны на воде, «вальс буксиров», групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами.

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