В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя после 21 года

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении алкогольного законодательства. Автор инициативы, депутат Шамсаил Саралиев предлагает разрешить розничным магазинам продавать россиянам спиртное не с 18 лет, как сейчас, а с 21 года.

Законопроект об увеличении минимального возраста, с которого можно приобретать спиртосодержащую продукцию, по мнению парламентария, поможет избежать алкоголизации молодежи.

Документ размещен во вторник, 23 июля, в думской электронной базе данных. Законопроект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, моложе 21 года.

По мнению народного избранника, 18-летние молодые люди не в состоянии самостоятельно оценить для себя необходимость употребления алкоголя. Саралиев также сослался на ряд исследований, результаты которых говорят о том, что раннее употребление спиртного негативно воздействует на различные структурные элементы мозга.