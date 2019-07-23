Чиновник из Хакасии, напавший на журналиста ВГТРК, предстанет перед судом

Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Ширинского района.

Чиновника обвиняют в «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенным с насилием над журналистом».

На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации отмечается, что в ближайшее время уголовное дело направят в суд.

Напомним, что 22 мая съемочная группа телеканала «Россия-1» посетила администрацию Ширинского района, чтобы записать интервью с главой муниципального образования. Однако Зайцев на мирную беседу не был настроен. Чиновник в грубой форме потребовал прекратить беседу и покинуть кабинет. Кроме того, обвиняемый пытался выхватывать микрофон и применять физическую силу.