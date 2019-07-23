Сель перекрыл дорогу в Кабардино-Балкарии

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошел небольшой сель и перекрыл ведущую в Приэльбрусье дорогу. Об этом говорится в пресс-релизе регионального ГУ МЧС, поступившего в распоряжение «Звезды».

«На участке федеральной автодороги Прохладный - Баксан - Азау в районе селения Верхний Баксан в связи с выносом селевого потока движение перекрыто силами ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району», - сказано в сообщении.

При сходе селя никто не пострадал. Уровень реки Баксан не превышает критических значений.

В ведомстве сообщили, что две единицы спецтехники находятся в готовности для расчистки дорожного полотна.

Спасатели призвали граждан воздержаться от поездок в указанном направлении.