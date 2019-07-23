Советский супермен будет «бороться за коммунизм»

Комикс о советском супермене будет экранизирован. Этим займется студия Warner Bros. Анимация «Супермен: Красный сын» должна появиться на экранах в 2020 году. Об этом сообщает Superman Homepage.

Фильм снимут по мотивам графического произведения Марка Миллара, написанного в 2003 году. Действие фильма начнется в 1950-х годах. Главный герой должен будет «бороться за коммунизм».

Всего в 2020 году компания планирует выпустить два мультфильма про супермена. Еще один выйдет под названием «Супермен: человек завтрашнего дня».