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В Сочи 8 человек чуть не утонули при попытке перебраться через реку на УАЗе

Андрей Аркадьев
16:19 23.07.2019
Место, где произошел инцидент, оказалось не приспособлено для переправы машин.
© Видео: Авто Краснодар | Регион 23, ВКонтакте © Фото: Авто Краснодар | Регион 23, ВКонтакте

В Сочи несколько любителей экстрима чуть не утонули при попытке переправиться на внедорожнике УАЗ через водную преграду.

Не известно, что сподвигло водителя попытаться переплыть бурлящую реку, однако он явно переоценил свои возможности. Недолго думая, он двинулся к противоположному берегу, но сильное течение подхватило автомобиль, стало заливать водой и уносить в сторону.

В салоне авто сидели восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Водителю и пассажирам удалось выбраться из машины, никто не пострадал, однако их документы и личные вещи унесло течением. Очевидцы снимали происходящее на камеру и выложили кадры в Интернет.

Несколькими днями ранее в Тыве произошел похожий инцидент, однако он закончился трагично. Тогда десять человек погибли при попытке пересечь реку Шуй вброд на автомобиле УАЗ.

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