Родители выжившего ребенка прокомментировали трагедию в «Холдоми»

Четыре человека погибли в результате пожара в лагере в Хабаровском крае. Одна девочка умерла на месте, еще две скончались в реанимации. Погиб также 10-летний мальчик, который спасал во время пожара детей. Он умер в больнице поселка Солнечный.

«Про мальчика Арсения все говорят, он молодец тоже, насколько мы поняли, он пошел помогать тушить», - рассказали родители одного из выживших в пожаре детей.

Палатки в лагере загорелись ночью. В этот момент в «Холдоми» находились 189 детей. В регионе с 24 июля введен трехдневный траур. По факту ЧП возбуждены уголовные дела, задержаны два человека. Власти намерены проверить все детские учреждения, предназначенные для летнего отдыха.