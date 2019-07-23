Зеленский пообещал найти виновных в убийстве Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с руководителями силовых ведомств страны по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета пообещал, что преступники скоро будут найдены.

«Не могу сказать в какой срок, но у нас будет результат. Мы найдем (виновников - прим. ред.)», - сказал украинский лидер во вторник, 23 июля на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Глава государства ранее призвал правоохранительные органы отчитаться о ходе расследования дела Шеремета. Зеленский отметил, что за годы, прошедшие с момента случившегося, вопросов больше, чем ответов. Он пригласил собраться 23 июля генерального прокурора и других силовиков, чтобы доложить о ходе расследования.

Во вторник начальник нацполиции Сергей Князев заявил, что у следствия есть информация, однако ее пока нельзя разглашать, а также называть имена организаторов убийства.

Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве. В машине, в которой ехал журналист, сработало взрывное устройство с дистанционным управлением.