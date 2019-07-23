В Москве снова резко похолодает

Резкое похолодание начнется в Москве с воскресенья, 28 июля. Температура воздуха, по словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, и так отстает от нормы по региону на 1,5-2 градуса, а на следующей она резко опустится на 10 градусов.

«В предстоящие дни нас ожидает еще пара теплых денечков - это пятница и суббота. Температура воздуха в Москве может приблизиться к отметке 26-27 градусов. И не исключено, что суббота будет самым теплым днем на этой неделе и в этом месяце. Но, начиная с понедельника, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. По юго-восточной периферии к нам будет поступать холодный арктический воздух. В результате у нас значительно похолодает, градусов на 10», - заявила она.

По ее словам, днем температура воздуха в столице составит 14-15 градусов, а ночная будет несвойственной для июля - 7-8 градусов.

Позднякова добавила, что холода в регионе продлятся недолго. Из-за теплого июльского солнца можно ждать значительного потепления уже в начале августа.