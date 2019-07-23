Врачи отложили ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки

Врачи перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму восстановиться, и после этого они будут принимать решение об уровне ампутации. Об этом сообщается в пресс-релизе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, который поступил в распоряжение «Звезды».

По словам врачей, на фоне уменьшения интенсивной терапии общее состояние пациентки стабильно. У специалистов еще есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений.

«После этого, в более поздний период, будет приниматься решение об уровне ампутации», - сказано в сообщении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Полноценное восстановление функции нервов левой руки может занять весьма длительное время. Врачи уточнили, что проведенная ранее медиками терапия позволила избежать ампутации левой руки. Также отмечается положительная динамика в заживлении ожогов.

«Аппетит хороший. Рвоты нет. Девочку постепенно стали ставить на ножки. У ребенка врожденный вывих левого тазобедренного сустава, тактика лечения которого будет определена после полной стабилизации состояния больной», - сказано в сообщении.

Напомним, семилетняя девочка 4 июля с множеством травм была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. На следующий день ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, там при обследовании у девочки выявили старые переломы ребер, а также травму позвоночника.

Обвиняемую в избиении ребенка - 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится девочке тетей, - задержали 4 июля. Против нее было возбуждено уголовное дело, женщина арестована.