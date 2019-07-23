Части пенсионеров вернут право на надбавку к пенсии

Президент РФ поручил правительству внести изменения в законодательство, которые позволили бы вернуть отдельным категориям граждан, работающим в селе и имеющим стаж больше 30 лет, право на надбавку к пенсии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручения Владимира Путина опубликовали по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».