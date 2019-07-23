В концертном агентстве прокомментировали падение Агилеры со сцены в Петербурге

В концертном агентстве SAV Entertainment сообщили «Звезде», что никаких изменений сцены на концерте Кристины Агилеры в Москве после небольшого ЧП на выступлении в Санкт-Петербурге не планируется.

Во время шоу в Ледовом дворце, состоявшегося в рамках мирового турне, американская певица упала на сцене, спускаясь с лестницы. Ее успели подхватить танцоры, после чего исполнительница продолжила петь.

Инцидент произошел во время исполнения трека «Your Body».