В российских школах сократят использование тетрадей
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который прошел 16 мая. Документ опубликован на сайте Кремля.
Правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в школах «с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда"».
Кроме того, будет проанализирована обеспеченность учащихся учебными пособиями и рабочими тетрадями.
«Правительству Российской Федерации … при необходимости принять меры по оказанию адресной социальной помощи семьям, в которых имеются такие обучающиеся, не обеспеченные необходимыми учебными пособиями и рабочими тетрадями», - говорится в документе.