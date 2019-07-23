Агилера рухнула с лестницы на концерте в Петербурге: видео

Певица Кристина Агилера рухнула с лестницы во время своего выступления в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел 21 июля в Ледовом дворце, где артистка выступала в рамках мирового турне. Певица упала во время исполнения песни "Your Body".

Агилера спускалась с лестницы, установленной на сцене, но споткнулась и упала. Кадры инцидента публикуют в Сети очевидцы. К счастью, ее вовремя подхватили танцоры и поставили на ноги, после чего певица продолжила петь. Всего за время ее двухчасового концерта прозвучали 23 песни.

Кристина Агилера - американская певица, автор песен, актриса, обладательница шести премий «Грэмми». Американский журнал Rolling Stone назвал ее одной из 100 величайших исполнителей всех времен.