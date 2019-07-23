Огромный пельмень выловили из благовещенского озера: видео
Арт-объект создали представители творческого объединения.
© Видео: parkdrujby_blg, Instagram © Фото: parkdrujby_blg, instagram
Из озера в благовещенском парке Дружбы убрали огромный пельмень. Ранее его изготовила и запустила в водоем творческая молодежь.
Видео «вылавливания» 10-килограммового арт-объекта появилось на странице парка в Instagram.
«Не согласованные с учреждением парка различные арт-объекты не должны самостоятельно появляться», - говорится в подписи к видео.
Добавляется, что пельмень не выбросили. Он уехал на хранение, пока его не заберут те, кто его создал.