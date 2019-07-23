Путин поручил правительству усовершенствовать защиту детей от вредной информации
Глава государства поручил правительству представить предложения по совершенствованию законодательства РФ по защите детей от вредной информации.
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 сентября улучшить законодательство в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Глава государства также призвал отказаться от одной из возрастных классификаций информационной продукции - исключить категорию 0+, предусматривающую ограничения для детей младше шести лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение поручения президента назначен глава российского правительства Дмитрий Медведев.