Прокуратура Хабаровского края проводит проверку по факту пожара в детском лагере

В настоящее время прокуратура Хабаровского края проводит проверку по факту пожара в детском палаточном лагере на территории комплекса «Холдоми». В результате трагедии погибли четыре ребенка, всего в лагере в момент ЧП находились 189 детей.

По указанию прокурора Хабаровского края сформирована группа из оперативных работников аппарата региональной прокуратуры, управляет ими и контролирует все их действия заместитель прокурора, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«В ходе проверки будет дана оценка законности организации палаточного летнего лагеря для отдыха детей на территории этого курорта, а также как там обеспечивалась противопожарная безопасность, как исполнялось законодательство о защите прав несовершеннолетних, в том числе и на безопасный отдых и на оздоровление. Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о государственном надзоре со стороны контролирующих органов - то есть со стороны местных властей», - сказал Куренной.

Также прокурор края дал поручение организовать проверку всех палаточных лагерей на территории Хабаровского края - их немного, поэтому проверка будет проведена достаточно быстро. При выявлении любых нарушений незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Хабаровском крае будет объявлен трехдневный траур по погибшим детям, начиная с 24 июля.