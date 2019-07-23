Сошедшие с рельсов вагоны с углем в республике Коми убрали

В республике Коми убрали сошедшие с рельсов 23 вагона с углем.

На месте происшествия в круглосуточном режиме в три смены работают аварийные бригады. Специалисты восстанавливают насыпь, которую размыло из-за проливных дождей, в результате чего товарный состав и рухнул в бурную реку.

Движение по Северной железной дороге остановлено до 26 июля, отменены почти два десятка поездов дальнего следования. Отметим, что для удобства пассажиров организовали дополнительные авиарейсы из Сыктывкара и Воркуты, а между ближайшими от места аварии станциями курсируют автобусы, которые перевезли уже почти тысячу пассажиров.

В местной школе подготовили пункт временного размещения, в районе веден режим ЧС.

Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного состава уже возбуждено.