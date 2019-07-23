Страшно: полчища саранчи атаковали заповедник в Астрахани

Полчища саранчи атаковали астраханский биосферный заповедник. Впечатляющее видео опубликовал в YouTube местный житель. В комментариях он рассказал, что насекомые не трогают цветущий лотос.

«Удивительно красивое и страшное зрелище: будто живой серебристый монстр, растянувшийся на десятки километров в воздухе, летает над лотосными полями, пожирает все вокруг и любуясь лотосом, не трогает цветы», - написал он в комментарии под видео.

В Астраханском заповеднике запрещено проводить химическую обработку от саранчи. К тому же борьба с вредителями, которые встали на крыло, является малоэффективной - во взрослом возрасте саранча обзаводится надежным панцирем и к ядам становится нечувствительна, сообщает издание «Астрахань 24».