Под Екатеринбургом на 500 квадратных метрах загорелся магазин «Пятерочка»
Из-за высокой температуры обрушилась кровля магазина.
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Под Екатеринбургом в селе Косулино на улице Ленина вспыхнул в одноэтажном здании магазина «Пятерочка».
«Горит кровля здания, предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Из-за высокой температуры обрушилась кровля магазина», - сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.
В ведомстве сообщили, что когда начался пожар, в магазине не было покупателей. Работники покинули помещение самостоятельно еще до того, как прибыли спасатели. Информации о пострадавших не поступало.