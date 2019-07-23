Сгоревшие вещи и обугленная мебель: новые кадры с места пожара в лагере под Хабаровском
От палаточного лагеря фактически ничего не осталось. В момент ЧП там находились 189 детей. Четверо - погибли.
© Видео: ТРК "Звезда", СК РФ
«Звезда» публикует новые кадры последствий страшного пожара в детском лагере под Хабаровском. На них видно, что большинство - 20 из 26 - палаток сгорели дотла, остальные сильно пострадали, а каркас кроватей обуглен.
В результате трагедии погибли четверо ребят. Всего на территории комплекса в момент ЧП находилось около двухсот детей.
В связи со страшным пожаром с 24 июля в регионе объявят трехдневный траур.
Теперь власти намерены подвергнуть жестким проверкам все детские учреждения страны.
Ранее стало известно о задержании директора детского палаточного лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова.