Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании

Лидером британской Консервативной партии избран бывший глава МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.

Официально премьер-министром страны он станет в среду - после того, как действующий лидер Тереза Мэй сложит свои полномочия и проведет последнюю сессию ответов на вопросы парламентариев.

В процессе голосования Джонсон набрал 92 153 голоса, а его оппонент, действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант, - 46 656 голосов, пишет Reuters.