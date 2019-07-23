Сотрудники лагеря в Хабаровском крае сами пытались тушить пожар

Работники турбазы и охранники пытались ликвидировать возгорание в детском палаточном лагере в Хабаровском крае своими силами, поэтому вызвали пожарных только после того, как поняли, что им не справиться с огнем самостоятельно. В результате чего огонь охватил значительную площадь, рассказали в правоохранительных органах.

При этом дети были предоставлены сами себе, пока взрослые боролись с пожаром.

«Персонал лагеря не занимался активным спасением детей, которые были предоставлены сами себе в момент пожара. Работники пытались безуспешно тушить возгорание и поздно вызвали пожарных», - рассказали ТАСС в полиции.

В настоящее время на место происшествия были направлены специалисты Минздрава, а также вертолет с двумя бригадами медиков.

Пожар в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошел ночью 23 июля, в результате чего погиб один ребенок, еще четверо пострадали. Как сообщили в МЧС, сгорело 20 из 26 палаток. В настоящее время оставшиеся дети находятся в домиках турбазы.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).