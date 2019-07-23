«Это абсолютно недопустимо»: Медведев поручил проверить лагеря, аналогичные «Холдоми»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проверить все лагеря, аналогичные хабаровскому «Холдоми», который сгорел в ночь на 23 июля.

«Трагедия случилась, и, конечно, все на это обратили внимание, но надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы. Это в целом абсолютно недопустимо», заявил премьер-министр.

Очевидно, что в хабаровском лагере были допущены грубые нарушения безопасности, уверен Медведев. Он поручил разобраться, кто давал разрешение на эксплуатацию лагеря, привлекался ли Роспотребнадзор и какие документы были переданы в ответственное за детский отдых Министерство просвещения.

Трагедия под хабаровском унесла жизни четырех детей. Это три девочки: одна погибла на месте, еще трое - в реанимации. И мальчик, который спасал детей из горящих палаток.

По факту случившегося возбуждены уголовное дела, задержаны два человека. С 24 июля в регионе объявлен трехдневный траур.