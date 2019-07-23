В регионах Сибири ввели режим «черного неба»
Из-за смога от лесных пожаров на территории Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса ввели режим «черного неба».
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Сразу в нескольких регионах - в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе - ввели режим «черного неба». Смог фактически окутал все пространство над этими территориями, а ветер продолжает разносить гарь.
Причиной задымления стали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области.
В местных аэропортах задерживают рейсы.
Жители регионов ощущают сильный запах гари, у некоторых может начать болеть горло. Состояние людей, имеющих сердечные и легочные заболевания, резко ухудшается. Медики советуют снизить время пребывания на улице. На время режима «черного неба» предприятиям следует сократить выбросы в атмосферу.
Тем не менее, превышений предельно допустимой концентрации пока не выявлено, информирует «Российская газета».