В регионах Сибири ввели режим «черного неба»

Сразу в нескольких регионах - в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе - ввели режим «черного неба». Смог фактически окутал все пространство над этими территориями, а ветер продолжает разносить гарь.

Причиной задымления стали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области.

В местных аэропортах задерживают рейсы.

Жители регионов ощущают сильный запах гари, у некоторых может начать болеть горло. Состояние людей, имеющих сердечные и легочные заболевания, резко ухудшается. Медики советуют снизить время пребывания на улице. На время режима «черного неба» предприятиям следует сократить выбросы в атмосферу.

Тем не менее, превышений предельно допустимой концентрации пока не выявлено, информирует «Российская газета».