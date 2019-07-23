Медведев раскритиковал заявление главы Хабаровского края о лагере «Холдоми»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Хабаровского края Сергея Фургала о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

«Смотрю, губернатор Хабаровского края по фамилии Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный". Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, почему разрешили? Разберитесь, доложите», - заявил он.

Медведев добавил, что в лагере были грубые нарушения безопасности. Он также поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожара и проверить все аналогичные «Холдоми» лагеря.

Напомним, пожар на территории палаточного лагеря в Хабаровском крае произошел ночью. В результате из 189 детей, находившихся там, погибли четверо. Одна девочка скончалась на месте, еще две умерли в реанимации. Четвертая жертва пожара - десятилетний мальчик, он помогал детям покинуть палатки во время пожара.

СК возбудил два уголовных дела. Задержан директор лагеря. В Хабаровском крае с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур.