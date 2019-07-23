СК задержал двух человек по делу о гибели детей в лагере «Холдоми»

СК РФ сообщил о задержании двух человек в рамках расследования дела о гибели детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов», - уточнили в Следственном комитете.

В СК напомнили, что расследование дела ведет центральный аппарат ведомства, причем сразу по двум статьям УК РФ - о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Жертвами трагедии, напомним, стали четыре человека: три девочки и мальчик.

В Хабаровском крае 24, 25 и 26 июля будут объявлены днями траура.