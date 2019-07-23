Полиция начала проверку данных о массовом отравлении кошек в Москве
После проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.
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Полиция начала проверку после поступившей информации о массовом отравлении кошек в Москве. В пресс-службе столичного ГУ МВД «Звезде» сообщили, что в полицию поступило несколько жалоб от жителей города.
«В отдел МВД по району Аэропорт поступило сообщение от граждан о жестоком обращении с животными», - сказали в ведомстве.
Сейчас участковые инспекторы проверяют предъявленную информацию. После проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.