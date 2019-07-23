24-26 июля объявят в Хабаровском крае днями траура

В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трехдневный траур. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Во время происшествия в нем находилось 189 детей. В результате ЧП четыре человека погибли. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Официальная причина случившегося пока не называется. По словам мальчика, который стал очевидцем происшествия, пожар вспыхнул из-за тепловентилятора.

В настоящее время директор лагеря Максим Кузнецов задержан.

После трагедии в «Холдоми» прокуратура Хабаровского края проверит все палаточные лагеря, которые находятся в регионе.