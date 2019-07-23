Проект закона об идентификации пользователей e-mail внесли в Госдуму
По мнению авторов инициативы, это позволит снизить число ложных террористических сообщений, распространяющихся через электронную почту.
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В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей e-mail. Текст документа был опубликован на сайте нижней палаты парламента.
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
В ней говорится, что принятие проекта позволит сократить количество ложных террористических сообщений, которые распространяются через электронную почту, снизить экономический ущерб от них, а также «создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности».