Число погибших в лагере под Хабаровском детей возросло до четырех

Количество детей, погибших во время пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, возросло до четырех. Об этом «Звезде» сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.

Трое из жертв - девочки, одна погибла на месте, еще две умерли в реанимации, четвертым погибшим стал мальчик, во время пожара спасавший других ребят.

По последним данным Минздрава РФ, еще 12 человек получили ранения.

Трагедия, напомним, произошла в ночь на 23 июля. В момент ЧП на территории палаточного лагеря находились 189 детей.

Причина произошедшего пока не установлена. СК возбудил два уголовных дела, расследование взял под свой контроль центральный аппарат ведомства.

Директора детского лагеря «Холдоми» задержали, он дает показания следователям.

В Хабаровском крае объявят трехдневный траур - с 24 июля.