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Пожар в детском лагере под Хабаровском: хроника трагедии

Антон Талпа
Дарья Михалина
13:35 23.07.2019
В связи со страшным пожаром, в результате которого четверо детей погибли, с 24 июля в Хабаровском крае объявят трехдневный траур.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Сгоревшие дотла детские вещи и обугленная мебель - все, что осталось от детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском.

Пожар в палаточном лагере начался этой ночью. Спасателям позвонили в 2:34, а менее чем через десять минут специалисты были на месте.

Еще до приезда экстренных служб вожатые пытались справиться с возгоранием. На месте ЧП найдены использованные огнетушители. Однако ликвидировать огонь самостоятельно не удалось.

Сами школьники пытались оказывать помощь сверстникам. Десятилетний ребенок вывел из огня нескольких девочек и сам пострадал.

Возможной причиной пожара в лагере на территории базы отдыха «Холдоми» мог послужить обогреватель, находившийся в одной из палаток. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела.

Всего в лагере находились 189 детей. Из них 10 пострадали. По последним данным, четверо ребят погибли - одна девочка на месте и трое в больнице.

О состоянии пострадавших врачи не дают никаких прогнозов. В больнице присутствует и министр здравоохранения Хабаровской области Александр Витько.

«Процент ожогов определяется, но степень поражения поверхности тела обширная», - поведал он о состоянии раненых.

Причины и последствия трагедии стали предметом дискуссий в Совете Федерации.

Сенаторы предлагают ужесточить требования безопасности для детских учреждений.

«Очевидно, что на расследование причин пожара уйдет не один месяц. Вместе с тем, правоохранители не исключают - уже в ближайшее время могут произойти первые задержания тех, по чьей вине случилось непоправимое», - заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Уже стало известно о задержании директора детского палаточного лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова.

Как сообщили власти Хабаровского края, в связи со страшным пожаром, унесшим жизни детей, с 24 июля в регионе объявят трехдневный траур.

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