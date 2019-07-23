В Хабаровском крае объявят траур после гибели детей при пожаре в лагере

В Хабаровском крае будет объявлен траур по детям, которые погибли при пожаре в детском палаточном лагере на территории комплекса «Холдоми». Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Траур продлится три дня, начиная с 24 июля.

Напомним, пожар в лагере начался сегодня ночью, 23 июля. На его территории находилось 189 детей. Из них одна девочка погибла во время пожара, а еще две скончались в реанимации. Суммарно в результате пожара пострадали 12 человек.

Огонь полностью уничтожил 20 из 26 палаток - обугленными оказались даже железные кровати.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела и сейчас выясняет обстоятельства ЧП. После этой трагедии прокуратура края инициировала проверки всех палаточных лагерей региона.