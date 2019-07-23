МО РФ: патрулирование самолетов ВКС РФ и ВВС НОАК прошло в соответствии с международным правом

Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» (Xian H-6) ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование по заранее спланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права», - подчеркнуто в сообщении российского военного ведомства.

В нем также отмечено, что, по данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

«Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности», - сообщили в Минобороны РФ.

Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два южнокорейских истребителя F-16 приблизились к российским стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС ВКС РФ в районе островов Токто (Такэсима), совершая непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Способен нести новейшие крылатые ракеты Х-101.

Xian H-6 — китайская лицензионная копия советского реактивного бомбардировщика Ту-16.

Xian H-6K — наиболее поздняя модификация H-6 (Ту-16) с новыми турбовентиляторными двигателями WS-18 (Д-30КП-2) с тягой около 118 кН каждый, имеет современное радиоэлектронное цифровое оборудование, увеличенные воздухозаборники, модернизированную кабину экипажа и увеличенный обтекатель антенны без 23-мм пушки. Боевая нагрузка составляет 12 000 кг. Бомбардировщик способен нести 6 крылатых ракет CJ-10A (копия Х-55).

В 2018 году сообщалось, что эти бомбардировщики могут принять участие в конкурсе Армейских международных игр «Авиадартс».